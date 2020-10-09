В ГДДЮТ покажут спектакль по стихам молодых поэтов

Участники арт-терапевтического проекта «Лучше вслух», который направлен на поддержку творчества молодёжи Нижнего Тагила, в конце октября покажут спектакль, созданный на основе стихов начинающих поэтов. Спектакль создают молодые люди, которые захотели попробовать свои силы на сцене, а также поэты и музыканты, ранее участвовавшие в проекте. Набор в любительскую театральную труппу продолжается до сих пор.

Автор проекта «Лучше вслух» Виктория Зайцева и главный режиссёр спектакля, руководитель театра-студии «Зеркало» Алёна Галкина помогают молодым людям создать среду для творческого общения. Для участия в спектакле приглашались как начинающие актёры, так и те, кто давно хотел играть на сцене. В постановке сыграют участницы поэтического конкурса, который также проводила команда «Лучше вслух». По лучшим произведениям конкурса и планируется поставить будущий спектакль. Кроме стихов собственного сочинения, на сцене прозвучат авторские песни.

«Наш спектакль будет музыкально-поэтическим. Думаю, он будет интересен как молодому поколению, так и взрослым. Потому что главная тема в спектакле — это то, о чём сейчас мечтает современный молодой человек. И конечно, проект "Лучше вслух" в очередной раз не проходит мимо темы пути поэта, что такое сейчас быть художником», — говорит режиссёр.

Во время репетиций все актёры проходят обязательные театральные тренинги: занятия по речи, уроки хореографии и актёрского мастерства. Режиссёру важно не только дать возможность творчески раскрыться участникам, но и помочь в развитии сценических навыков.

«К нам пришли очень интересные ребята. Многие с музыкальным образованием, танцевальными навыками, чувствуют ритм стиха. Я и все участники получают настоящее наслаждение во время общения», — отмечает Алёна Галкина.

Набор в труппу спектакля продолжается, записаться можно в группе проекта «Лучше вслух».

Премьера пройдёт 29 октября в ГДДЮТ. В дальнейшем планируются показы на разных площадках Нижнего Тагила.

Напомним, в прошлом году состоялся первый фестиваль «Лучше вслух» для творческой молодёжи. На его реализацию тагильчанка Виктория Зайцева выиграла грант конкурса молодёжного форума «Таврида». На фестивале прошли фотовыставка молодых фотографов, концерт музыкальных групп, выступления молодых поэтов и показ спектакля, который оформили молодые художники из Нижнего Тагила и Екатеринбурга.