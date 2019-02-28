В ФОК «Президентский» наградили лучших молодых спортсменов Нижнего Тагила и устроили проводы директору «Юпитера» Кутемову

Сегодня, 28 февраля, в ФОК «Президентский» состоялось награждение лучших спортсменов детской спортшколы «Юпитер» за 2018 год. Директор СДЮСШОР Сергей Кутемов, для которого это был последний рабочий день в этом качестве, отметил, что в настоящее время у спортшколы есть все условия для воспитания будущих олимпийских чемпионов.

«2018 год у нас был прорывной, прошёл этап становления, и мы перешли на федеральные стандарты, — сказал Сергей Кутемов. — Мы вышли из понятия образовательного учреждения исключительно в спортивную тематику, и теперь наша задача — готовить будущих олимпийских чемпионов. Мы также провели ряд ремонтных работ, залили новый лёд, поменяли чашу в бассейне, и результаты не заставили себя ждать. Сегодня мы награждаем не только спортсменов, достигших высоких результатов, но и отмечаем тех детей, которые своей работой показали качества, достойные подражания».

Напомним, с 1 марта спортшколу «Юпитер» и ФОК «Президентский» возглавит директор ДЮСШ «Юность» Александр Долгоруков. Сергей Кутемов, руководивший «Юпитером» около 20 лет, займёт пост директора ДЮСШ «Юность». По словам начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Нижнего Тагила Ирины Еремеевой, причиной увольнения Кутемова стала «стандартная процедура ротации кадров».