Источник: Сергей Кутемов будет уволен с поста директора ФОК «Президентский»

Директора СДЮСШОР «Юпитер» Сергея Кутемова в ближайшее время сменит руководитель ДЮСШ «Юность» Александр Долгоруков, сообщает АН «Между строк» источник в мэрии Нижнего Тагила. По словам собеседника редакции, накануне руководители спортшкол вместе инспектировали ФОК «Президентский». Сам Долгоруков журналисту АН «Между строк» не подтвердил информацию о скором назначении.

«Я знаю про этот слух, но лично никто со мной на эту тему не разговаривал. Я продолжаю работать на своём месте», — пояснил Долгоруков.

Сергей Кутемов от комментариев отказался и посоветовал задать вопрос руководству. Получить оперативный комментарий у начальника управления Ирины Еремеевой не удалось.

Напомним, Сергей Кутемов возглавляет СДЮСШОР «Юпитер» 19 лет, со дня её основания. В 2017 году принимал участие в праймериз «Единой России» перед выборами в городскую думу. В СДЮСШОР «Юпитер» входят ФОК «Президенский», СОК на ГГМ и одноимённый стадион на ВМЗ.



Александр Долгоруков



Александр Долгоруков закончил Нижнетагильский государственный педагогический институт, факультет художественно-технического образования. На должность директора ДЮСШ «Юность» назначен в 2011 году. До этого работал старшим тренером-преподавателем по силовому троеборью. В августе 2018 года Долгоруков написал заявление в полицию из-за статьи в телеграм-канале «Пьяная Армата», где анонимные авторы рассказывают про «особо дружеские» отношения Долгорукова и теперь уже бывшего начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрия Язовских. Также анонимы писали про 150-тысячную зарплату директора школы и обвиняли его в частом отсутствии на рабочем месте.