Телеграм-канал «Пьяная Армата» стал фигурантом уголовного дела о клевете

В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело по статье «Клевета» из-за сведений, распространённых в телеграм-канале «Пьяная Армата», а также в комментариях на сайтах информационных агентств «Между строк» и «Все новости», рассказали нашему агентству в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила.

«Лица, которые распространяют ложные и непроверенные сведения, пока не установлены. Сейчас органы следствия будут разбираться, кто этим занимается и почему. Также устанавливаются причины публикации сведений в средствах массовой информации, на доступных для всех жителей города каналах», — отметил прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.

Заявление в полицию подал директор ДЮСШ «Юность» Александр Долгоруков. В августе в телеграм-канале «Пьяная Армата» и в комментариях на сайтах СМИ «Все новости» и «Между строк» было размещено «обращение» к врип главы Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву от неких «ветеранов спорта города». В нём рассказывалось про «особо дружеские» отношения Долгорукова и начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрия Язовских. Также анонимы писали про 150-тысячную зарплату директора школы и обвиняли его частом отсутствии на рабочем месте. Известно, что в ИА «Все новости» уже приходили сотрудники полиции, чтобы узнать у сотрудников редакции, с какого IP-адреса был размещён комментарий про Долгорукова.

По словам директора ДЮСШ «Юность», обратиться с заявлением в полицию он решил из-за начавшейся рассылки писем на электронные адреса коллег.

«В телеграм-канале “Пьяная Армата” появилась информация, что я не появляюсь на рабочем месте, у меня зарплата 150 тысяч рублей. Что я пользуюсь коррупционными связями и аукционами. Ничего подобного у нас нет, и это задевает тех людей, которые здесь работают и добиваются определённых результатов. Информация появилась ещё тогда, когда начали ремонт на стадионе вести. А потом эта информация появилась в комментариях под статьями на “Между строк” и “Все новости”. Все начали это обсуждать. Позже то же самое письмо было разослано на все электронные адреса в отрасли физической культуры и директорам общеобразовательных школ», — рассказал АН «Между строк» Александр Долгоруков.

Долгоруков отметил, что не знает, кто распространяет про него информацию негативного характера, и никого не подозревает.

«У меня есть семья, дети, мама. А это всё муссируется и подаётся с такой негативной точки зрения… Мне просто неприятно. Поэтому я и написал заявление в полицию с просьбой найти и наказать неизвестного, который пытается очернить меня. Мне интересно, что это за человек и чего он хочет добиться, хочу посмотреть ему в глаза. Пусть он напишет опровержение», — добавил Долгоруков.

Авторы «Пьяной Арматы» уже прокомментировали новость о возбуждении уголовного дела из-за поста «ветеранов спорта». По заявлению администраторов, текст был прислан на электронный ящик телеграм-канала, но «Пьяная Армата» «не раскрывает личности своих инсайдеров». Кроме того, авторы канала не считают опубликованный текст клеветническим.