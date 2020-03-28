В ФМБА заявили о разработке препарата для лечения коронавируса

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) разработали и представили препарат для лечения коронавируса. Как пишет ФАН, лекарство разработано на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и лёгких», — заявила глава агентства Вероника Скворцова.

По её мнению, препарат обеспечит эффективное лечение больных с коронавирусной инфекцией любой степени тяжести.

Также в России 28 марта зарегистрировали новую тест-систему для выявления COVID-19. Благодаря ей время получения результата сократится до 90 минут. По словам Скворцовой, с 30 марта начнётся производство тестов, сначала по 100 тысяч штук еженедельно, затем по 200 тысяч штук.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».