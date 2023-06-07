В этом году выборы в Свердловской области могут пройти в формате ДЭГ

Сегодня, 7 июня, глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова предложила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в 24 субъектах страны. Выборы в 2023 году в формате онлайн рассматривает и Свердловская область. Как отмечают в пресс-службе избирательной комиссии региона, избирком считает необходимым глубоко и всесторонне, взвешенно оценить перспективу применения ДЭГ в разрезе каждой территории, где пройдёт голосование.

«Поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов РФ. Но семь наших регионов после тщательного изучения, сопоставления плюсов и минусов отозвали свои заявки. Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Вопрос о включении в систему дистанционного голосования рассмотрят на одном из заседаний в июне. Несмотря на заключительное решение, для всех граждан всё так же доступна привычная форма выбора кандидата на участке.

Отметим, единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний, среди них выборы в гордумы Екатеринбурга, Качканара и Верхней Пышмы, а также довыборы депутатов ЗакСО.