«В этом году немножко больше». В Нижнем Тагиле на довыборы в гордуму пришли уже более 500 человек

В Нижнем Тагиле на досрочное голосование по довыборам в Нижнетагильскую гордуму пришли уже 549 горожан. Это 2,92% от общего числа избирателей в округе № 10, по которому и проходят довыборы, рассказала АН «Между строк» председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова. Всего в данном округе сегодня проживают около 20 тысяч избирателей, это жители Выи, Лебяжки, Кирпичного, Пырловки и Евстюнихи. Ожидается, что их основная масса пойдёт на УИКи 13 сентября, в основной день голосования.

«Для местных выборов, тем более досрочного голосования, это нормальная явка. Обычно люди в таком же количестве на участки и идут, в пределах статистической нормы. Может быть, их в этом году даже немножко больше, так как мы расширили перечень причин, по которым можно досрочно проголосовать. Например, если у кого-то есть опасение, что в день голосования на избирательном участке будет много народа, то он может прийти на участок раньше», — отметила Лидия Брызгалова.

За время избирательной кампании в Нижнем Тагиле в избирком поступило три заявления-жалобы от кандидатов в депутаты гордумы на действия их соперников. Лидия Брызгалова сообщила агентству, что по итогам проверок никаких нарушений избирательного процесса зафиксировано не было.

Досрочное голосование по довыборам проходит со 2 по 12 сентября. Избирательные участки работают в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00. Основным днём голосования станет воскресенье, 13 сентября. В этот день прийти на участки можно с 08:00 до 20:00. Чтобы проголосовать на дому, с 3 сентября и до 14:00 13 сентября нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Посмотреть, какой дом к какому участку относится, можно на сайте Свердловского избиркома.

Избирательная комиссия Нижнего Тагила зарегистрировала для участия в довыборах в гордуму по округу № 10 шестерых кандидатов. За кресло в думе будут бороться: лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин, руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» Александр Долгоруков от «Единой России», директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 Сергей Шамшуров от «Справедливой России», предприниматель Сергей Бурлай от ЛДПР, активистка ОД «Тагил за перемены» и представитель партии «Яблоко» Надежда Журавлёва. Также участие в довыборах примет в качестве самовыдвиженца слесарь-ремонтник «Уральского инжинирингового центра» Сергей Бердников.

Напомним, довыборы в городскую думу по одномандатному избирательному округу № 10 решили провести после того, как в марте представлявший его Андрей Обельчак написал заявление о сложении полномочий. По данным АН «Между строк», он нашёл работу в другом регионе и переехал.