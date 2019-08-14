В этом году День танкиста в Нижнем Тагиле отметят без традиционного шоу на «Старателе»

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню танкиста, который традиционно отмечается во второе воскресенье сентября, в этом году планируется провести без милитари-фестиваля. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

«Планируется проведение ряда торжественных и праздничных мероприятий для заводчан, коллег и партнёров УВЗ. Они пройдут на базе социальных объектов УВЗ», — пояснили на предприятии, уточнив, что завод готов оказать поддержку проведению праздника и на полигоне Старатель, но при поддержке правительства Свердловской области.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что в 2019 году другие варианты проведения праздника не рассматривались.

«День танкиста будет проводиться на площадках УВЗ. Прежде всего, это профессиональный праздник. В следующем году мы готовимся масштабно отметить 100-летие российского танкостроения. Уже создана рабочая группа. Сейчас обсуждается формат мероприятий, чтобы достойно отметить эту дату и сделать праздник ярким и запоминающимся для тагильчан и гостей города», — рассказали в администрации.

Напомним, в марте 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров объявил о переносе выставки вооружений Russia Arms Expo из Нижнего Тагила в Московскую область, в июне премьер-министр подписал соответствующее постановление. В качестве компенсации в том же году в Нижнем Тагиле провели День танкиста. Посетивший празднование вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2018 году Russia Arms Expo может быть возвращена, назвав перенос выставки ошибкой. Позже в Нижнем Тагиле обещали провести выставку «Диверсификация», однако и этого не произошло.