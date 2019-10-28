В Элисте несколько тысяч человек вышли протестовать против назначения экс-главы ДНР мэром (ВИДЕО)

В Элисте прошёл массовый несанкционированный митинг против назначения бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашённой ДНР Дмитрия Трапезникова мэром города, пишет РИА «Калмыкия». Протестующие требовали не только отставки Трапезникова, но и отставки главы республики, прежде сверхпопулярного (на губернаторских выборах он набрал больше 80% голосов) политика Бату Хасикова.

Данные о количестве человек, принявших участие в митинге, сильно разнятся. По информации республиканского МВД, всего на площади собралось порядка 650 человек, причём 150 из них — это посетители детских аттракционов, расположенных неподалёку. Организаторы и журналисты оппозиционных СМИ сообщают о 2,5–4,5 тыс. участников. Судя по фотографиям в социальных сетях, собравшихся было существенно больше 650. По словам организаторов, в акции приняли участие не только элистинцы — на мероприятие приехали жители республики из других городов. Митинг длился несколько часов и прошёл без задержаний. По его итогам собравшиеся приняли резолюцию.

«Мы объявляем о создании инициативной группы по проведению референдума о введении института прямых выборов главы города Элисты, мы требуем немедленной отставки Трапезникова и рекомендуем ему покинуть Калмыкию, поскольку его пребывание в регионе дестабилизирует обстановку. Требуем распустить элистинское городское собрание, поскольку его депутаты не оправдали доверия. Также требуем от [сенатора] Орлова досрочно прекратить свои полномочия члена Совета Федерации от Калмыкии», — говорится в документе.

Акции с требованием отставки Трапезникова проходят в Элисте с 29 сентября. Хатиков и Трапезников на эти митинги не приходят. Вместо этого городские власти пытаются сорвать митинги: акцию, которая прошла накануне, администрация Элисты пыталась оспорить в суде. Элистинский городской суд при этом встал на сторону активистов, признав действия администрации незаконными. Позже, 25 октября, Верховный суд Калмыкии отменил это решение, однако активисты считают, что новое решение не делает митинг незаконным.

«Митинг нам не разрешали, потому что мы не спрашивали разрешения. Все эти словечки — "санкционированный", "согласованный" — вбивает в головы власть. Не повторяйте за ними. У нас в стране уведомительный характер проведения митингов. Мы подаём уведомление, чтобы они подготовили нам площадку и обеспечили охрану правопорядка. Вопрос только в этом. Если уведомление подано в отведённый законом срок, то любые пожелания мэрии, их попытки грозить пальчиком можно просто игнорировать», — написал в Facebook один из организаторов Бадма Бюрчиев.

После одного из митингов глава Калмыкии Бату Хасиков назвал нового врио руководителя Элисты Трапезникова «антикризисным менеджером», опыт которого необходим для восстановления городского хозяйства. По оценке Хасикова, Трапезников «имеет большой опыт, он занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства, получил колоссальный опыт восстановления Донбасса, лучшую школу для антикризисного менеджера трудно придумать». По мнению же горожан, выходец из ДНР — посторонний человек, назначенный по указанию сверху, он не должен занимать пост градоначальника, поскольку «участвовал в войне против своего государства» и «успел насолить людям» в Украине. Многие удивлены, что на должность мэра не рассматривались земляки, среди которых много достойных граждан.

До начала военного конфликта в Донбассе Дмитрий Трапезников занимался бизнесом, состоял на госслужбе, работал в ФК «Шахтёр». До полковника Вооружённых сил ДНР дослужился в 2016 году. С 31 августа по 7 сентября 2018 года был главой ДНР после гибели первого руководителя республики Александра Захарченко. Затем о его судьбе не было никаких новостей.