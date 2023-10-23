«В экопарке на Муринских прудах эти веточки торчат, потом пропадают или загнивают». Депутаты Нижнего Тагила обсудили озеленение города

Депутаты Нижнего Тагила на комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству обсудили вопросы охраны природы и озеленения города. Одной из первоочередных задач, по мнению народных избранников, является восстановление муниципального питомника для воспроизводства посадочного материала.

Замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов рассказал, что ежегодно в бюджет города закладывают средства на ликвидацию несанкционированных свалок и высадку деревьев и цветов. Так, в 2022 году на борьбу со свалками выделили 1 млн рублей, на озеленение — 7 млн рублей. Сейчас цифры значительно выросли.

С сентября 2022 года законодательно была закреплена норма о так называемом «окрашенном финансировании», то есть все платежи предприятий за негативное воздействие на окружающую среду должны быть направлены на ликвидацию накопленного вреда и озеленение города. В бюджете 2023 года эта сумма составляет 73 млн рублей, объём финансирования на охрану природы Нижнего Тагила вырос почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

«Пока не скажу, сколько на 2024–2026 годы будет предусмотрено средств, потому что мы находимся только в начале бюджетного процесса. Ждём, когда будет доведена информация о выделенной нам дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. На сегодня мероприятия по озеленению — это расходы, как мы называем, “окрашенные”. То есть средства, поступающие в бюджет города как доходы от сборов за “негативку” (за выбросы загрязняющих веществ. — Прим. ред.), должны направляться на мероприятия, связанные с возмещением и компенсацией ущерба. Платежи за “негативку”, как правило, из года в год поступают одинаковые. Это, прежде всего, ликвидация несанкционированных свалок и мероприятия по озеленению. По 2023 году у нас в бюджете предусмотрено на эти мероприятия 73 млн рублей, из них 34 млн рублей на озеленение. Такое условие введено с сентября 2022 года», — рассказал Алексей Бурдилов.

На озеленение, кронирование и снос старых и аварийных деревьев в этом году выделено 34,5 млн рублей. На эти деньги в течение года должны высадить не менее 200 тысяч однолетних и многолетних растений, кустарников и деревьев. Параллельно в мэрии согласуются правила создания, содержания, охраны и учёта зелёных насаждений и новый регламент по разрешениям на вырубку леса. Уже в следующем году в городе должны начать инвентаризацию всех деревьев. После чего можно будет более точно разрабатывать программу озеленения на ближайшие пять лет. В рабочую группу по созданию программы вошли депутаты думы от всех районов: Юлия Ефименко, Андрей Давыдов и Никита Беркутов.

«Мы очень много проводим мероприятий по высадке деревьев, в том числе и на Муринских прудах, в экопарке вот эти веточки торчат, эти полуметровые стручки, которые потом либо просто пропадают или загнивают, либо их кто-то ворует. Знаете, получается мероприятие ради мероприятия. Есть какой-то стандарт в части посадки деревьев, что оно должно в питомнике прожить 3–4 года, окрепнуть и потом уже попадать на улицы города? Частенько такая ситуация: мы все собрались, посадили, это хорошо, но что мы садим-то вообще? У меня уже дети скоро вырастут, а деревья всё никак не вырастут», — отметил депутат Гаджи Абдулов.

Сейчас выбором саженцев, как правило, занимается подрядная организация, которая выполняет работы на объекте, объяснил начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев. Но в дальнейшем чиновники хотят изменить в договорах правила в части ответственности исполнителя.



Экопарк на Муринских прудах



Озеленение общественных территорий и придорожных газонов ведётся Службой экологической безопасности, в ведении этого муниципального учреждения находится и питомник «Горзеленхоз». Многие из деревьев и кустарников, выращенных в «Горзеленхозе», не смогут стать украшением городских улиц, так как не подходят по параметрам из-за своего размера. В действующем стандарте прописаны критерии по высоте саженца, объяснила начальник отдела по экологии и природопользованию Лариса Носовская. Со следующего года в документ внесут изменения, которые позволят закупать молодые деревья с учётом толщины ствола.

Депутат Андрей Давыдов обратился к специалистам отдела по экологии и природопользованию с просьбой рассмотреть вопрос озеленения между Алтайским микрорайоном и Сухоложским посёлком. Депутат Юлия Ефименко утверждала, что тополя на Тагилстрое в районе парка металлургов и бывшего училища № 104 являются старыми и их необходимо вырубить. На что специалисты отдела по экологии отметили, что решение о вырубке должно приниматься постепенно, при понимании, на что можно заменить тополя, так как вред от вырубки может нанести большой ущерб.

По нормативам на каждого жителя Нижнего Тагила должно приходиться 25 квадратных метров зелёных насаждений общего пользования. Для поддержания качества городской среды ежегодно необходимо высаживать 800 деревьев и 16 тысяч кустарников.