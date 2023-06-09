В екатеринбургском аэропорту Кольцово туристка пыталась без документов вывезти в Дубай рога лося и когти медведя

В аэропорту Кольцово сотрудники таможенного контроля задержали 45-летнюю путешественницу из Екатеринбурга, пытавшуюся незаконно транспортировать в Дубай пять когтей медведя и два рога лося. Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, правонарушительница во время проверки чемодана перед полётом заявила об отсутствии у неё товаров, подлежащих декларированию. Однако досмотр багажа показал обратное: инспекторы нашли дериваты, а документов на перевозку изделий из животных у туристки на руках не было.

Как пояснила женщина, когти и рога передали ей знакомые. Экзотическими изделиями она хотела украсить домашний интерьер, о таможенных правилах не знала и декларацию не заполняла. После проверки дериватов выяснилось, что находка была получена охотничьим промыслом без маркировки и упаковки — рога прошли первичную обработку и зачистку, так же как и когти, которые могут принадлежать как бурому, так и гималайскому медведю.

«В соответствии с заключением эксперта обнаруженные в ходе таможенного досмотра когти медведя в количестве 5 штук попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для вывоза дериватов необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию с представлением в таможенные органы разрешения (сертификата) СИТЕС», — уточнил и. о. начальника Кольцовской таможни им В. А. Сорокина Михаил Сентяков.

В ведомстве отметили, что изделия из серии «когти медведя» и «рога лося» включены в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, утверждённый решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». В отношении екатеринбурженки возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ.