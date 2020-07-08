В Екатеринбурге журналисты вышли к зданию ФСБ с пикетами в защиту Ивана Сафронова

Главные редакторы и журналисты СМИ Екатеринбурга вышли к зданию управления ФСБ по Свердловской области с одиночными пикетами в поддержку экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене, пишет Znak.com.

В пикете уже приняли участие шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев и журналисты Мария Плюснина и Игорь Пушкарёв, главный редактор издания «РБК-Екатеринбург» Богдан Кульчицкий, директор «Сети городских порталов» Ринат Низамов, главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков, главный редактор E1 Оксана Маклакова.

Спустя несколько минут после начала пикета к зданию приехали сотрудники полиции и переписали паспортные данные журналистов, стоявших с плакатами, а также спросили, есть ли у акции организатор.

Накануне в Москве журналисты провели серию пикетов у здания ФСБ на Лубянке в поддержку Сафронова. Более 20 человек задержали и отвезли в ОВД. Среди задержанных были основатель Baza Никита Могутин, журналисты Мария Баронова и Ксения Собчак.

Напомним, советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали вчера утром, ему предъявлены обвинения в госизмене, однако их суть не разглашается. Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на 2 месяца.