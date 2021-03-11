В Екатеринбурге жена должника угнала арестованный приставами кабриолет

В Екатеринбурге экс-супруга одного из должников угнала арестованный приставами кабриолет, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

По данным ведомства, автомобиль Audi 80 был арестован и изъят за долг владельца в размере 300 тысяч рублей, сумму один из горожан в судебном порядке взыскал с владельца автомобиля.

Несмотря на решение суда, деньги так и не были возвращены, поэтому судебные приставы Верх-Исетского района Екатеринбурга возбудили исполнительное производство, в рамках которого был составлен акт описи Audi 80. Машина была оставлена на ответственное хранение взыскателю долга без права пользования.

Спустя некоторое время кредитор обратился в полицию с заявлением о пропаже кабриолета. Выяснилось, что машину забрала бывшая супруга должника. При этом она знала, что Audi находится под арестом на ответственном хранении у кредитора.

Судебный пристав объявил автомобиль в розыск, машину нашли и забрали у бывшей жены должника. Теперь автомобиль находится на хранении у спецорганизации.