В Екатеринбурге завели уголовные дела на родителей, записавших детей в школы по фиктивной прописке

В Екатеринбурге завели уголовные дела на родителей, которые записали детей в первый класс по фиктивной прописке, со ссылкой на региональную прокуратуру пишет Znak.com.

Речь идёт о четырёх уголовных делах по части 3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»), детей по справкам пытались устроить в четыре школы.

С 1 февраля этого года в школы в Екатеринбурге принимают по прописке. Прокуратура ранее проверила приём детей, для чего запросила данные МВД в отделе по вопросам миграции. Там установили, что четыре свидетельства о месте регистрации, поданные в школы, властями не выдавались. Родителям грозят штрафы до 80 тысяч рублей либо до шести месяцев ареста.