В Екатеринбурге запустили вторую лабораторию, проводящую анализы на коронавирус

В Екатеринбурге начала работу вторая лаборатория, где могут делать первичный анализ на наличие коронавирусной инфекции: кроме лаборатории Роспотребнадзора, такие исследования теперь делают в Екатеринбургском клинико-диагностическом центре, со ссылкой на горздрав пишет E1.ru.

По словам начальника горздрава Дениса Демидова, теперь обследования будут делать быстрее. Если у медиков первичные анализы вызвали подозрения, то их сначала отправляют в лабораторию Роспотребнадзора в переулке Отдельном, а далее в лабораторию «Вектор» в Новосибирск.

Забор биологического материала для исследования проводят участковые доктора на дому, сотрудники больницы доставляют его в лабораторию.

При этом в ЕКДЦ результаты анализов могут быть готовы уже на следующий день после забора. Обследовать на вирус будут в том числе и здоровых жителей города — без симптомов ОРВИ, это касается тех, кто прибыл из-за рубежа или транзитом из зарубежных стран в течение двух последних недель.

«За первые сутки начиная с 24 марта в лаборатории проведено уже 43 исследования на наличие коронавируса нового типа. Положительных результатов не выявлено», — сообщила заместитель главного врача по оргметодработе ЕКДЦ Татьяна Праздничкова.

В России по состоянию на 24 марта диагностировано 495 случаев заражения, из них 13 — в Свердловской области.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».