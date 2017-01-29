В Екатеринбурге запущены часы обратного отсчёта до ЧМ-2018

В Историческом сквере Екатеринбурга прошла церемония открытия часов обратного отсчёта до чемпионата мира по футболу 2018 года. Прибор будет символически отмерять дни, часы и минуты, начиная с отметки в 500 дней.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, посол Екатеринбурга, города-организатора чемпионата мира по футболу, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер.

«Сразу после торжественной церемонии здесь же, в Историческом сквере, участники, зрители и все желающие примут участие в флешмобе “500 дней до Мундиаля”. Горожане выстроятся в виде числа 500, которое будет запечатлено с помощью аэросъёмки», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Ранее сообщалось, что часы отсчёта оставшегося времени до старта чемпионата мира по футболу 2018 года будут представлять собой вандалоустойчивую конструкцию высотой три и шириной один метр.

Аналогичные часы запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани и Калининграде.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа турнира.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: e1.ru