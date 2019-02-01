В Екатеринбурге загорелся ТЦ «Карнавал»

Утром 1 февраля в Екатеринбурге загорелся торговый центр «Карнавал», сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, в 5.44 сработала пожарная сигнализация. Возгорание началось в зоне погрузки и разгрузки товара, там вспыхнули картонные коробки. На место выехали пожарные, они эвакуировали сорок рабочих торгового центра.

«В зоне возгорания было сильное задымление. Там работали семь звеньев газодымозащитной службы. Оперативные действия пожарных подразделений позволили в течение 20 минут справиться с огнём», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на место выезжали 18 единиц техники, 80 спасателей. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, ранее глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, главный государственный инспектор страны по пожарному надзору Ринат Еникеев заявлял, что в России была приостановлена работа 315 торгово-развлекательных центров после проверок государственного пожарного надзора.