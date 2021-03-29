В Екатеринбурге зафиксирован первый укус клеща

В Екатеринбурге зарегистрировали первый в 2021 году случай укуса клеща, пострадавшая обратилась к врачам 29 марта, пишет E1.ru.

«Это женщина 44 лет, которая проживает в одном из центральных районов Екатеринбурга. Она из города не выезжала, не посещала лесопарки и скверы», — сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарёва.

В Роспотребнадзоре отметили, что в этом году клещи проснулись позже, чем в 2020-м. В прошлом году первый случай укуса зарегистрировали 14 марта, а к концу месяца пострадавших от укусов было уже шесть. В 2021 году специалисты не ждут особой активности клещей.

«В этом году наши специалисты на основании наблюдений прогнозируют, что численность клещей будет на уровне среднемноголетних значений. Количество пострадавших — на уровне прошлого года», — отметила Анжелика Пономарёва.

В 2020 году от клещей пострадала 31 тысяча жителей Свердловской области, один человек скончался от клещевого энцефалита. Самым неблагоприятным по числу укусов в регионе оказался 1996 год — тогда врачи зарегистрировали больше 1500 заболевших клещевым энцефалитом, 38 человек погибли, сотни стали инвалидами. Врачи повторяют, что самой эффективной защитой от клеща остаётся прививка.