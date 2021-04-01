В Екатеринбурге задержанный наркозакладчик попытался задушить полицейского-стажёра в отделе полиции

В Екатеринбурге в отделе полиции № 11 задержанный наркозакладчик попытался задушить стажёра полиции, которого оставили караулить его в кабинете, со ссылкой на источники в силовых структурах пишет E1.ru.

«Ждали результата экспертизы изъятых у закладчика веществ, она готовится сутки. Всё это время с задержанным кто-то должен быть. Время было уже позднее. Они остались вдвоём в кабинете. Стажёр был маленький, худощавый, а закладчик — здоровенный, спортивного телосложения. Он как был, в наручниках, — прямо так и набросился на полицейского, начал душить. Упали, начали бороться. Тот начал кричать. Прибежали коллеги и спасли его», — рассказал один из собеседников.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. По информации издания, сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.