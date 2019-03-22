В Екатеринбурге задержан сексуальный маньяк, нападавший на маленьких девочек

В Екатеринбурге на территории микрорайона Вторчермет задержан сексуальный маньяк, нападавший на маленьких девочек, пишет Znak.com.

По словам местных жителей, таких случаев было несколько и в разных частях района, но примерно по одному сценарию.

«Подробно знаю только об одном. Это случилось 5 марта около 19:00 в районе так называемого общежития № 1 для военных по улице Симферопольской. Маньяк напал на девочку, заставил её раздеться, но дальше ничего сделать не успел. Его спугнули прохожие. Потом вроде как задержали», — рассказала одна из жительниц.

По обращению очевидцев региональное управление СК начало расследование и задержало маньяка.

«Органами следствия расследуется уголовное дело о преступлении сексуального характера. В настоящее время оно уже раскрыто», — сообщили в ведомстве.

Пресс-секретарь регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых также подтвердил задержание предполагаемого преступника.