В Екатеринбурге задержали политолога Фёдора Крашенинникова

В Екатеринбурге на выходе из дома задержали политолога Фёдора Крашенинникова, на него составили протокол о повторном проявлении неуважения к власти, сообщил сам Крашенинников в Facebook.

За повторное неуважение к власти ему грозит до 15 суток ареста, суд состоится 23 июля, сообщил Павел Чиков со ссылкой на адвоката «Агоры» Алексея Бушмакова.

Ранее, осенью 2019 года, на политолога уже составляли такой протокол — суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Поводом для дела стало высказывание Крашенинникова о судьях, которые отправили под арест соратника Навального Леонида Волкова. По информации Бушмакова, поводом для второго протокола стало то же высказывание, хотя оно уже удалено из поста.