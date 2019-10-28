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Уральского политолога Фёдора Крашенинникова обвинили в оскорблении власти из-за поста в телеграм-канале

28.10.2019 15:48
Уральского политолога Федора Крашенинникова обвинили в оскорблении власти из-за поста в телеграм-канале

На политолога Фёдора Крашенинникова составили административный протокол об оскорблении власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) за пост в телеграме-канале, рассказал сам Крашенинников. 

Поводом для внимания силовиков стала опубликованная им 10 июня в телеграм-канале новость газеты «Ведомости» об аресте Леонида Волкова. Крашенинников сопроводил её комментарием, в котором нецензурно отозвался о «путинских судьях». В протоколе говорится, что таким образом Крашенинников оскорбил человеческое достоинство и общественную нравственность.

«По мнению автора доноса и следствия, посредством комментария в телеграм-канале я оскорбил государственную власть и за это меня надо судить», — написал Крашенинников.

По его словам, дата суда ещё не назначена. Крашенинников подчеркнул, что считает административное дело давлением на него «как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов».

Ранее, в начале октября, в квартире политолога прошёл обыск по делу Фонда борьбы с коррупцией. 

«Но пришли ко мне потому только, что моя бывшая жена, уже после нашего с ней развода, какое-то время действительно работала в региональном штабе Навального. Как выясняется, в 2019 г. в России это уже повод для того, чтобы получить статус свидетеля, подвергнуться обыску, сходить на допрос и даже дать подписку о неразглашении наисекретнейших материалов этого дела, которым по всей стране день и ночь занимаются следователи по особо важным делам Следственного комитета!» — писал он в колонке «Ведомостей». 

Фото: 
RTVI
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