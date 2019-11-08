В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девушки на Уралмаше

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девушки на Уралмаше, сообщает пресс-служба областного управления СК. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), задержанный уже даёт признательные показания.

По версии следствия, вечером 5 ноября у дома на улице Машиностроителей, 20, произошла драка между двумя группами молодых людей, по три человека с каждой стороны. Во время драки девушка получила травму, от которой позже скончалась.

«На первоначальном этапе установить всех участников данного инцидента не представилось возможным. Произошедший конфликт носил спонтанный характер, его участники (с каждой из сторон) ранее не были знакомы друг с другом, а после того как состояние здоровья пострадавшей девушки ухудшилось, молодые люди из числа оппонентов её компании скрылись с места происшествия», — рассказали в СК.

Установить участников конфликта удалось с помощью видеозаписи с камеры наблюдения, на которую попали двое из скрывшихся участников драки. После того, как фото молодых людей было опубликовано в СМИ, следователям поступило несколько звонков от жителей города, которые дали дополнительные сведения.

«Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП № 15 УМВД в колледже по месту его учёбы в Орджоникидзевском районе, во время занятий. Орудие преступления — колюще-режущий предмет, который он унёс с собой с места ЧП, представители МВД и СКР обнаружили и изъяли по месту жительства несовершеннолетнего, вещдок направлен на экспертизу. Преступление удалось раскрыть по горячим следам, в том числе и благодаря неравнодушным жителям района. Сыщики угрозыска и следователи СК полностью восстановили хронологию того рокового вечера. На данный момент есть основания утверждать, что учащаяся погибла в результате личных неприязненных отношений на почве неосторожно высказанной фразы», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас следователи устанавливают мотив драки, чтобы принять меры профилактического характера по недопущению подобных фактов. Для установления точной причины смерти тело девушки направлено на судмедэкспертизу.