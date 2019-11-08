Полиция назвала предварительную причину драки подростков в Екатеринбурге, после которой погибла девочка

Полиция назвала предварительную причину драки подростков на Уралмаше в Екатеринбурге, после которой скончалась 15-летняя девочка: инцидент мог произойти из-за личных неприязненных отношений, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сыщики уголовного розыска ОП № 15 УМВД Екатеринбурга и ГУ МВД по Свердловской области совместно с партнёрами из регионального управления СКР предпринимают комплекс необходимых мер для того, чтобы преступление не осталось безнаказанным. Представители МВД отрабатывают сразу несколько версий. Помимо "неприязненных отношений", сыщики отрабатывают и иные возможные мотивы. Есть основания утверждать, что преступление будет раскрыто по горячим следам», — заявил Горелых.

Напомним, инцидент произошёл вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20. Конфликтовали две группы подростков по три человека с каждой стороны. По данным СУ СКР по Свердловской области, в результате тяжёлые повреждения получила девочка, позднее она скончалась в больнице.

По данным источников портала E1.ru, девушка получила ранение в грудную клетку, но после драки сумела добраться до дома. Уже оттуда её увезла в больницу скорая помощь. Сначала родственникам сообщили, что сердце и лёгкое девушки не задеты и она в стабильном состоянии. Но сердце всё-таки было задето, и она умерла на следующий день.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности двух участников конфликта: молодого человека в вязаной шапке (сине-бело-голубого цвета) с надписью «Лыжня России» и девушки с волосами малинового цвета.