В Екатеринбурге вручили призы фестиваля документального кино «Россия»

В выходные в Свердловской государственной детской филармонии подвели итоги 31-го открытого фестиваля документального кино «Россия». Как рассказал «Афише МС» киновед, методист по кино одной из фестивальных площадок кинотеатра «Красногвардеец» Виталий Скорев, в этом году многие призы были неожиданными и интересными.

Гран-при фестиваля получила режиссёр из Санкт-Петербурга Анна Драницына за фильм «Спецы» про педагогов и воспитанников интерната для трудных подростков. Приз за лучший документальный фильм получила картина «Кресты» Ангелины Голиковой. Лента «Община» екатеринбургского мэтра документального кино Павла Фаттахутдинова взяла приз за лучший короткометражный фильм. Лучшим телевизионным фильмом жюри признало «Дальстрой. Линия фронта» магаданского режиссёра Анастасии Якубек.

Приз за операторское мастерство достался оператору Дмитрию Шпиленку, работавшему над лентой о Камчатке «Нерка. Рыба красная». А картина Андрея Титова «Герасимовы», некоторые сцены которой были сняты в Нижнем Тагиле, взяла диплом «За раскрытие темы “Судьба и время”». Познакомиться со всеми призёрами конкурса можно на сайте фестиваля «Россия».

Тагильские зрители также выбрали лучший фильм фестиваля: в проходившем в «Красногвардейце» голосовании победила работа московского режиссёра Натальи Кадыровой «Мама для Юли» о маленькой девочке, родившейся в тюрьме. Автор картины получила диплом администрации города и вышитую гладью картину тагильской художницы Жанны Корзняковой. Ежегодно режиссёры, фильмы которых больше всего понравились жителям Нижнего Тагила, получают в подарок произведения тагильских мастеров.

«В этом году жюри было очень молодое, поэтому были очень необычные решения. Что в телевизионном, что в документальном конкурсах многие авторы были удивлены, что получили призы. Обычно награды предсказуемы, их получают мэтры, — говорит Виталий Скорев. — Несмотря на пандемию и новые условия проведения фестиваля, все отметили, что документальное кино стало более смотрибельное. Если несколько назад было много картин, сделанных на гранты, которые не рассчитывали на зрительский успех, сейчас документальное кино стремится к зрителю, становится жанровым. Появляются документальные драмы, трагедии и комедии. Это очень интересно, в том числе молодому зрителю. В нашем кинотеатре в этом году на фестивале было много молодёжи. Возможно, это связано с ограничениями для людей старшего возраста, но радует, что молодые люди пришли и познакомились с фестивальными работами».