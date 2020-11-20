«Документалисты научились делать красивое кино». Жители Нижнего Тагила увидят более 50 документальных фильмов на фестивале «Россия»

В Нижнем Тагиле с 23 по 27 ноября пройдёт фестиваль документального кино «Россия». В понедельник состоятся две творческие встречи. В кинотеатре «Красногвардеец» откроет фестиваль режиссёр Настя Тарасова, которая представит фильмы международного фестиваля «ДОКЕР». А в Центральной городское библиотеке екатеринбургский документалист Андрей Титов презентует свой новый фильм «Герасимовы», некоторые сцены которого были сняты в нашем городе.

В программу 31-го фестиваля «Россия» вошли 57 фильмов авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Алматы, Минска, Баку, Бишкека. Из-за коронавирусных ограничений всех зрителей просят быть в масках и соблюдать дистанцию. Количество мест в зале также будет сокращено. Вход на все показы фестиваля традиционно бесплатный. Открытие фестиваля в «Красногвардейце» пройдёт 23 ноября в 18:30. В Центральной городской библиотеке — в 18:00.

«В этом году много социальных фильмов о семьях, о том, как врачи спасают недоношенных детей, родившихся весом 500 граммов. Есть фильм о наводнении в Иркутске, о том, как люди это всё пережили. Программа интересная и разнообразная. Много очень качественных фильмов — документалисты научились делать кино, которое можно сравнить с художественным по своим драматичности, накалу. Особо хочу обратить внимание на фильм “Нерка. Рыба красная”. Он в скором времени выйдет в прокат нашего кинотеатра. Это очень красивый видовой фильм о людях, медведях, рыбе, снятый на Камчатке», — рассказывает методист по кино «Красногвардейца» Виталий Скорев.

Программа фестиваля уже доступна на сайте кинотеатра. В течение всей недели зрители смогут принять участие в голосовании за понравившийся фильм, и 28 ноября на церемонии закрытия фестиваля в Екатеринбурге будет вручён приз от Нижнего Тагила.