В Екатеринбурге врачи удалили пациенту опухоль размером с половину ноги

Врачи Свердловского онкодиспансера успешно прооперировали пациента с огромной липосаркомой — опухоль у мужчины была размером с половину ноги, а конечность была такого размера, что пациент не мог подобрать себе одежду и не мог ходить, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Опухоль на ноге росла на протяжении нескольких лет, первая «шишка» появилась ещё пять лет назад. К врачам мужчина долго не обращался, потому что она его не беспокоила, а позже визит к медикам он откладывал из-за того, что строил дом.

«Это как раз тот редкий случай, когда изначально доброкачественная липома, образовавшаяся в подкожно-жировой клетчатке, переросла в злокачественную, угрожающую жизни липосаркому. Новообразование интенсивно увеличивалось в размерах, результаты гистологического исследования подтвердили его возможность к метастазированию», — рассказала заведующая первым онкологическим отделением Свердловского онкодиспансера Маргарита Магдалянова.

По словам медиков, мужчине повезло: опухоль не затронула сосуды и практически вросла в мышечную ткань. Врачи — завотделением Маргарита Магдалянова, хирурги Дмитрий Гусев и Максим Саушкин, врач-анестезиолог Осман Ирих, медсестра-анестезист Ольга Забережная, операционная медсестра Ольга Грузнова — удалили её всего за полтора часа. Теперь нога у пациента нормального размера, он может ходить.