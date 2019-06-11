В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против мужчины, избившего женщину — водителя автобуса

Полицейские возбудили уголовное дело против 35-летнего мужчины, который жестоко избил водителя муниципального автобуса 45-го маршрута, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл в Екатеринбурге 10 июня: в тот день мужчина за рулём своей легковушки Hyundai попал в мелкое ДТП с участием автобуса в районе перекрёстка улиц Малышева и Восточной. Как утверждают в ЕМУП «Гортранс», машины лишь слегка притёрлись друг к другу на дороге, однако неуравновешенный водитель Hyundai после этого эпизода набросился на работницу транспортного предприятия с кулаками. Избив её, злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Автохам оказался рабочим одного из заводов Екатеринбурга. Выяснилось, что ранее он был судим за угрозу убийством и причинение вреда здоровью средней тяжести. Мужчина дал показания.

«Он сказал, что посчитал водителя маршрутного транспорта виновной, вытащил её из автобуса и, по его словам, нанёс ей пару ударов. Этого оказалось достаточно, чтобы женщина 1984 года рождения была госпитализирована с предварительным диагнозом "перелом грудины"», — рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В отношении подозреваемого возбудили дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). В качестве меры пресечения было избрано обязательство о явке. Максимальное наказание за подобное преступление составляет три года лишения свободы.

Пострадавшая женщина-водитель сейчас находится в больнице.