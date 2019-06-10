Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, избившего водителя автобуса

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, избившего во время рейса женщину — водителя муниципального автобуса № 45, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошёл 10 июня около 11.30 недалеко от перекрёстка улиц Восточной и Малышева.

После спорной дорожной ситуации между легковым автомобилем и автобусом легковушка остановилась, её водитель зашёл в автобус, вытащил на улицу управлявшую им женщину и начал наносить ей удары. По некоторым данным, в ситуацию вмешались или пассажиры, или прохожие, пытавшиеся разнять водителей. Женщина вырвалась и спряталась в автобусе. Агрессивный водитель вернулся за руль автомобиля и уехал. На место инцидента вызвали полицию. Водитель автобуса была доставлена в больницу.

Полицейские разыскали водителя легковушки, задержали его и доставили в отдел полиции № 7. Им оказался 35-летний мужчина. Стражам порядка он пояснил, что «пару раз» ударил водителя автобуса, и объяснил своё нервное поведение тем, что у него в машине был ребёнок. Оказалось, что он уже судим ранее, причём за похожее преступление. Полиция проводит проверку, по результатам судебно-медицинского освидетельствования пострадавшей будет принято соответствующее процессуальное решение. Судьба водителя будет зависеть от тяжести нанесённых травм.