В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после избиения 95-летней пенсионерки

Следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбурга возбудил уголовное дело после того, как сиделка избила свою 95-летнюю подопечную, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Инцидент произошёл 8 августа: родственники 95-летней пенсионерки обратились в полицию из-за того, что женщину кто-то сильно избил. Предположительно, это сделала сиделка, которую родные наняли через компанию «Милосердие». По словам пенсионерки, она попросила сиделку измерить давление, но та отказалась, поскольку «за это не платят». Бабушка в ответ прочитала ей стих о человечности, после чего сиделка стала избивать подопечную.

По версии следствия, представительница частной компании, предоставляющей услуги по уходу за пожилыми людьми, «оказала 95-летней пенсионерке услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло причинение престарелой женщине телесных повреждений». На данный момент проводится расследование, допрашиваются свидетели и проверяется работа организации, чья сотрудница, возможно, избила подопечную.

В компании «Милосердие» сообщили, что сиделка отстранена от работы и внесена в чёрный список, идёт разбирательство. Перед пенсионеркой компания извинилась, пообещав выделить деньги на врача.