В Екатеринбурге воры вернули украденную прядь волос за 12 тысяч рублей после розыска в соцсетях (ВИДЕО)

Житель Екатеринбурга, укравший накануне из магазина на улице Антона Валека прядь волос стоимостью 12 тысяч рублей, вернул похищенное, пишет Znak.com.

Сообщество «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте» опубликовало видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено, как юноша положил товар в свой карман и пара ушла, не расплатившись.

Также в посте были опубликованы фотографии разыскиваемых. На публикацию откликнулись друзья и знакомые молодых людей, и буквально через несколько часов юноша вернул волосы в магазин. Будет ли молодой человек привлечён к ответственности, не уточняется.