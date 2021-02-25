В Екатеринбурге водитель сбил пешехода и подрался с ним (ВИДЕО)

Водитель и пешеход устроили стычку возле дома на улице Автомагистральной — ехавший по тротуару мужчина на ВАЗ-2114 сбил пешехода, который стал снимать его на видео и ударил ногой по капоту, со ссылкой на очевидцев пишет E1. ru.

Машина зацепила пешехода и сбила его с ног, но он быстро поднялся на ноги и бросился вдогонку, запрыгнув на машину сзади. После этого водитель и пешеход стали драться прямо на проезжей части.

«Полиция не приезжала. Водитель потом запрыгнул в машину и уехал. Пешеход пошёл дальше», — рассказал очевидец инцидента.

В ГИБДД уточнили, что по факту инцидента в ведомство никто не обращался.