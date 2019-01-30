В Екатеринбурге убийцу школьницы приговорили к 24 годам лишения свободы

Свердловский областной суд вынес приговор жителю Екатеринбурга Андрею Черняеву, обвиняемому в изнасиловании и убийстве 14-летней школьницы, пишет 66.ru.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку речь шла об изнасиловании несовершеннолетней. В ходе первого заседания обвиняемый успел заявить, что его подставили и оговорили. Сразу после того, как Черняева завели в зал суда, он начал выкрикивать расистские лозунги, пытаясь перекричать судью. Судья попросил вывести Черняева из зала суда, оглашение продолжилось без подсудимого.

По совокупности преступлений Черняева приговорили к 24 годам: первые 8 лет он проведёт в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему 2 года ограничения свободы после отбытия наказания.

Напомним, истерзанное тело девочки утром 19 сентября 2011 года нашёл дворник на стадионе школы № 57 Екатеринбурга. Как позже установили следователи, в ночь с 18 на 19 сентября девочка шла в гости к семье своего отца. Преступник изнасиловал её, затем перерезал горло и нанёс множественные ножевые ранения, вырезал грудь и половые органы. Тело убийца бросил на школьном стадионе и ушёл домой.

На второй день расследования в убийстве призналась сожительница отца погибшей Наталья Петухова, однако позже выяснилось, что Петухова себя оговаривает.

«Были допрошены свыше 4,5 тысячи человек, более 7 тысяч лиц проверены в рамках проведённых подворно-поквартирных обходов, проведено свыше тысячи различных экспертиз (в том числе судебно-медицинская, генетические, информационно-аналитические, химические экспертизы). Также проводились обыски и иные мероприятия, направленные на раскрытие убийства девочки: изучены более 3 тысяч документов, проанализирована биллинговая информация, включающая сведения о более чем 3 млн соединений абонентов сотовой связи», — заявили в СК.

Поиск прекратился, только когда ДНК-профиль одного из проверяемых совпал с образцом, изъятым при судмедэкспертизе. Подозреваемым оказался 47-летний индивидуальный предприниматель Андрей Черняев, который раньше никогда не попадал в поле зрения правоохранителей, 10 мая 2017 года мужчину задержали.

В ходе расследования выяснилась его причастность ещё к двум изнасилованиям — в 2001 году и 2008-м, кроме того, следователи вменили ему совершение кражи и угрозы убийством. Таким образом, Андрей Черняев обвинялся в преступлениях, предусмотренных следующими статьями УК РФ: 105 УК РФ («Убийство»), 119 («Угроза убийством»), 131 УК РФ («Изнасилование»), 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), 158 УК РФ («Кража»).