В Екатеринбурге у «Таганского ряда» снегоуборочник наехал на подростка и сломал ему позвоночник

Вечером 25 ноября в Екатеринбурге снегоуборочный погрузчик LongGong, расчищавший тротуар возле торгового центра «Таганский ряд» на улице Технической, 19, наехал на 17-летнего подростка, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавшего пешехода доставили в ДГБ № 9 с предварительным диагнозом «компрессионный перелом трёх позвонков».

«На место происшествия для установления предварительных причин аварии выезжали руководители Госавтоинспекции города Екатеринбурга. Сотрудниками полиции на месте происшествия произведены замеры и составлены процессуальные документы», — рассказали в больнице.

Известно, что снегоуборочной техникой управлял 35-летний мужчина, стаж вождения составляет 8 лет. Как сообщили в администрации Железнодорожного района, техника принадлежала частной фирме. Муниципалитет к произошедшему отношения не имеет, заверили там.

Сотрудники ГИБДД уточняют причины происшествия, по итогу проверки будут приняты мотивированные решения, добавили в отделении пропаганды.