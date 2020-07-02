В Екатеринбурге суд приговорил выбивавшего недостачу электрошокером директора к 7,5 годам колонии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима директора компании «Дэст-Трейд» Дениса Пенкина, который пытался выбить из подчинённой якобы имевшуюся недостачу в размере 300 тысяч рублей с помощью палки и электрошокера, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Как установил суд, в 2018 году у Пенкина возникло подозрение, что в кассе фирмы, торгующей табаком и иными продуктами, на улице Грибоедова, 21 недостаёт некоторой суммы денег. В апреле того же года он, взяв с собой сына, приехал на точку, чтобы выбить эту «недостачу» у продавщицы. Директор фирмы оставил присматривать за павильоном сына, который, по мнению суда, не знал о намерениях отца, женщину же мужчина позвал в подсобку. На лестнице в подсобку он сильно толкнул свою подчинённую в спину, потом начал избивать её по голове и ногам палкой, обёрнутой в ткань, затем применил электрошокер. После этого Пенкин потребовал от продавщицы написать расписку о передаче ему 300 тысяч рублей, которые женщина якобы похитила у компании. Также он попросил сообщить ему данные банковских карт. Снимать деньги он отправил сына, однако тот вернулся ни с чем, так как на счетах женщины не было такой суммы. Директор фирмы вышел, оставив сына приглядывать за потерпевшей, но та смогла сбежать.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере»).

В пресс-службе прокуратуры региона также подчеркнули, что недостача, в которой Пенкин подозревал свою подчинённую, в итоге не подтвердилась.