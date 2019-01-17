В Екатеринбурге суд отправил в колонию мошенников, обманувших банки на 60 млн рублей через лжезаёмщиков

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор участникам организованной группы, обманувшей четыре банка на сумму более 60 млн рублей через фиктивные кредиты, оформленные более чем на 100 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Подсудимые Александр Шмидт, Евгений Киколенко, Алексей Кузьминых, Геннадий Шакирзанов, Дмитрий Яровенко, Евгений Шуранов и Анна Прокопьева признаны виновными в совершении преступлений по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой, в крупном размере, в том числе с использованием служебного положения»), при этом двое из них признаны виновными в совершении 123 эпизодов мошенничества.

Судом установлено, что с мая 2012 года по декабрь 2013 года участники группы подыскивали лиц, ведущих ассоциальный образ жизни, испытывающих материальные затруднения и не имеющих кредитной истории, для оформления на их имя потребительских кредитов в банках. Они убеждали этих людей оформить потребкредиты, а деньги передать им. При этом заёмщиков вводили в заблуждение, сообщали, что кредиты будут оплачивать самостоятельно, а полученные деньги вложат в развитие бизнеса. Заёмщиками также обещали выплатить вознаграждение за оформление кредита в размере 10% от одобренной к выдаче суммы.

Для них изготавливали фиктивные документы: справки формы 2-НДФЛ и копию трудовой книжки. Участниками организованной группы также являлись сотрудники служб безопасности банков, которые консультировали, какие документы необходимо предоставить для получения кредита, помогали в лоббировании заявки подставных лиц при её рассмотрении кредитным комитетом банка, во внесении положительного решения о кредитовании в автоматизированную систему учёта рассмотрения заявок.

По такой схеме злоумышленники похитили больше 60 млн рублей, используя при этом 103 номинальных заёмщика. Уголовное дело состоит из 881 тома, по уголовному делу проведены многочисленные финансово-бухгалтерские экспертизы.

Организатору преступной группы Александру Шмидту за совершение 123 преступлений суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Евгению Киколенко за совершение 95 преступлений назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, Алексею Кузьминых за совершение 74 преступлений — наказание в виде 2 лет 9 месяцев лет лишения свободы, Геннадию Шакирзанову за совершение 15 преступлений — наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы, Дмитрию Яровенко за совершение 13 преступлений — наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, Евгению Шуранову за совершение 123 преступлений — наказание в виде 3 лет лишения свободы, Анне Прокопьевой, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, — наказание в виде 2 лет лишения условно с испытательным сроком 2 года.