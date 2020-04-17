В Екатеринбурге суд отказался штрафовать граждан за нарушение самоизоляции

Судья участка № 10 мирового суда Верх-Исетского района Екатеринбурга Сергей Поденко, который первым в регионе рассматривал два протокола за нарушение введённого свердловским губернатором Евгением Куйвашевым режима обязательной самоизоляции, аннулировал их, отказавшись выписывать гражданам штрафы, со ссылкой на пресс-службу областного суда пишет Znak.com.

По информации издания, речь идёт о двух знакомых, которые 11 апреля пошли сначала за пивом в ближайшую торговую точку на ВИЗ-бульваре, а потом — за продуктами питания. Оба были задержаны сотрудниками полиции. Правоохранители сочли, что граждане, покинув жильё, нарушили режим самоизоляции. Они составили на них материал, который был передан в Министерство общественной безопасности Свердловской области. Там в их отношении выписали два протокола об административном правонарушении по статье 38 регионального закона об административных правонарушениях («Неисполнение требований правового акта губернатора Свердловской области, принятого в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции»). Однако при этом, согласно указу губернатора о режиме самоизоляции, выходить из дома за продуктами в магазины разрешается.

Изучив материалы, мировой судья счёл, что состав правонарушения отсутствует, и отказался штрафовать жителей.

Напомним, закон о штрафах за нарушение режима обязательной самоизоляции вступил в силу 10 апреля. Согласно ему, нарушение особого режима влечёт ответственность в виде штрафов — от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.

Как сообщили в областном Министерстве общественной безопасности, на данный момент в регионе составлено 365 материалов о нарушении статьи 38 закона об административных правонарушениях. Первые 29 протоколов поступили в суды Екатеринбурга 15 апреля, они составлены на основе материалов, поступивших из отделов полиции № 1, № 9, № 13, № 14 УМВД по Екатеринбургу, а также из других муниципалитетов.

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