В Екатеринбурге суд отказался арестовать водителя, сбившего на тротуаре шесть человек

В Екатеринбурге с водителя Seat Leon, после ДТП выехавшего на тротуар и сбившего шесть человек, взяли подписку о невыезде, сообщает пресс-служба Верх-Исетского районного суда.

Несмотря на общественный резонанс и смерть одной из пострадавших, он избежал СИЗО и домашнего ареста.

«В пятницу, 14 мая, полицейские предъявили подозреваемому официальное обвинение и задержали его на 48 часов в порядке статьи 91 УПК. В последующем следователи ходатайствовали перед судом, чтобы водителю избрали меру пресечения, связанную с изоляцией от общества на период расследования», — уточнил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, вечером 11 мая иномарка Seat двигалась по проспекту Ленина в сторону главного корпуса УрФУ. По какой-то причине водитель решил проехать перекрёсток с улицей Мамина-Сибиряка после того, как загорелся запрещающий сигнал светофора. На пересечении проезжих частей произошло столкновение с Toyota Camry, Seat отбросило на многолюдный тротуар. Травмы получили шесть пешеходов, в том числе двое несовершеннолетних братьев, 79-летняя пенсионерка (позже скончалась в больнице) и шеф-повар Михаил Аракелов.

Виновник аварии объяснял инспекторам ДПС, что якобы выехал на перекрёсток на мигающий жёлтый. Результаты медосвидетельствования показали, что водитель принимал запрещающие вещества. Также полицейские выяснили, что шофёр получил права чуть больше года назад и за это время 11 раз нарушил правила дорожного движения.

Действия лихача квалифицированы как нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии.