ГИБДД нашла признаки опьянения у сбившего 6 человек на тротуаре в Екатеринбурге водителя

Сотрудники ГИБДД выявили признаки опьянения у водителя автомобиля Seat Leon, сбившего шесть человек на тротуаре в центре Екатеринбурга, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

Заподозрив опьянение, инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование, однако он отказался. Уже в больнице у него взяли анализ крови. В ГИБДД добавили, что анализ направлен в химико-токсикологическую лабораторию. Окончательное заключение будет сделано после получения результата.

Напомним, ДТП произошло накануне около 21:00 напротив дома № 48 на проспекте Ленина. По данным отделения пропаганды городского ГИБДД, водитель автомобиля Seat Leon, двигаясь по улице Ленина в сторону улицы Мамина-Сибиряка выехал на перекресток проспекта Ленина и Мамина-Сибиряка на красный сигнал светофора. В это время на перекресток выехала Toyota Camry, которая двигалась прямо по Мамина-Сибиряка на зелёный свет. Автомобили столкнулись, и Seat выбросило на тротуар — на пешеходов, которые собирались переходить улицу по переходу.

В итоге в больницы были госпитализированы пять человек: семилетний мальчик (с ушибами мягких тканей головы, поясницы и коленного сустава), десятилетний мальчик (с переломом пирамиды левой височной кости), 34-летняя женщина (с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга), 33-летний мужчина (с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой), 79-летняя женщина (с черепно-мозговой травмой). Ещё одна пострадавшая – 68-летняя женщина с ушибами — от госпитализации отказалась. Водители автомобилей не пострадали.

По данным областного УГИБДД, автомобилем Seat управлял 32-летний мужчина со стажем управления один год, за это время он 11 раз привлекался к административной ответственности. Мужчина пояснил, что двигался со скоростью 60 километров в час, подъезжая к перекрестку, он отвлёкся на мобильный телефон, чтобы прочитать сообщение. При этом на светофор он не обратил внимание и не видел, какой сигнал горит.