В Екатеринбурге машина после ДТП въехала в толпу пешеходов

В результате столкновения автомобилей Toyota и Seat на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка, одна из машин вылетела на тротуар с пешеходами, пострадали семь человек, сообщает пресс-служба пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

ДТП произошло вечером 11 мая. По предварительным данным, среди пострадавших двое братьев, 7 и 11 лет, которые доставлены в учреждения здравоохранения. Точное количество пострадавших уточняется, по последним данным их не меньше шести.

«Пострадали пять взрослых и двое детей. Сотрудники ГИБДД на месте ДТП выясняют обстоятельства», — прокомментировали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

E1.ru со ссылкой на прокуратуру сообщает, что предварительной причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения одним из водителей, который выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. По данным прокуратуры, оба водителя столкнувшихся иномарок были трезвы в момента аварии.