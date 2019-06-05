В Екатеринбурге суд оштрафовал на 20 тысяч рублей ещё одного участника протеста в сквере у драмтеатра

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 20 тысяч рублей Ярославу Ширшикову за участие в протестах в сквере у театра Драмы, пишет Znak.com. Он заявил, что собирается обжаловать решение в Свердловском областном суде.

По словам Ширшикова, в первую ночь протестов на него был составлен протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания»). Утром после первого дня протестов в сквере его вызвали на допрос в полицию как одного из организаторов стихийной акции. На второй день протеста его задержали в сквере, но отпустили без составления протокола.

Ранее основатель движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина получила штраф в 20 тысяч рублей за организацию несогласованного массового мероприятия в первый день протестов в сквере у Драмтеатра (по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

Напомним, акции в сквере начались после того, как в ночь на 13 мая в сквере появился забор, огораживающий строительную площадку для возведения храма святой Екатерины. В итоге были задержаны почти 100 человек, часть их них приговорены к административному аресту, другим назначены общественные работы и штрафы.