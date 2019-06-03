Суд оштрафовал Анну Балтину на 20 тысяч рублей «за организацию протестов в сквере у драмтеатра»

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил одному из создателей движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анне Балтиной штраф в 20 тысяч рублей за организацию несогласованного массового мероприятия в первый день протестов в сквере у драмтеатра (по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ), пишет Znak.com.

Поводом для составления протокола об административном правонарушении стали записи на личной странице активистки в соцсети Facebook и в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте». В деле говорится, что 13 мая 2019 года, в первый день протестов, Анна Балтина в сети Facebook разместила запись с текстом «А пойдёмте погуляем в сквере у драмы» на своей странице «с целью привлечения внимания к защите сквера на Октябрьской площади, 3». В тот же день в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» во «ВКонтакте», где Балтина является администратором, она якобы написала: «Ждём всех сегодня в сквере, обнимем сквер». Эти фразы, как заявил представитель свердловского Министерства общественной безопасности Владислав Щетинин, были призывами выйти на акцию в защиту сквера, при этом уведомления о проведении мероприятия не поступали.

«Это была агитация, а публичная агитация законна только после получения согласования. А что происходило дальше, мы знаем. С 13 по 18 мая там происходили нехорошие вещи с поломкой забора, со сбрасыванием его в воду», — сказал он.

Агитацию Щетинин заметил, зайдя в соцсети, после чего он передал информацию в полицию.

«[Балтина] призывала людей принять участие в акции в защиту сквера. Хотя она, наверное, не знала, во что это перерастёт», — добавил Щетинин.

В суд в качестве свидетеля также была приглашена консультант уполномоченного по правам человека Свердловской области Анна Деменёва. По поручению омбудсмена Татьяны Мерзляковой она зачитала её позицию, согласно которой произошедшее в сквере не было несогласованным массовым мероприятием, а было флешмобом.

«Действия людей не отличаются от того, что обычно происходит в Екатеринбурге весной и летом. Жители показывали, почему им важен сквер, и делали там то, что делают в сквере всегда, — гуляли. Соответственно, приглашение к прогулкам не делает человека организатором публичного мероприятия», — озвучила свидетель позицию Мерзляковой.

Сама же Балтина заявила, что не считает себя ни виновной, ни лидером протеста.

«То, что я являюсь администратором группы во "ВКонтакте", не доказано. На своей странице в Facebook я сделала перепост со страницы "Парки и скверы Екатеринбурга", выразила мнение к написанному и предложила погулять. Этот пост увидели только мои друзья, мои подписчики. В самой группе была информация о флешмобе, который не требует согласования», — заявила она.

Анна Балтина вошла в рабочую группу, которая займётся организацией опроса жителей города о месте для строительства храма Святой Екатерины. Ранее она же отправлялась со стороны защитников сквера на беседу с губернатором Евгением Куйвашевым, однако эта встреча, насколько известно, на деле не отразилась.

Акции в Екатеринбурге начались после того, как в ночь на 13 мая в сквере у Театра драмы появился забор, огораживающий строительную площадку для возведения храма Святой Екатерины. В итоге были задержаны почти 100 человек, часть их них приговорены к административному аресту, другим назначены общественные работы и штрафы.