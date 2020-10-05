В Екатеринбурге суд оправдал обвиняемого по делу о драке со следователем на золотом Lexus

Судья судебного участка № 4 мирового суда Ленинского района Екатеринбурга Наталья Чехмакина оправдала 24-летнего Антона Истомина по уголовному делу о драке с заместителем руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Артёмом Халиловым (ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством»), со ссылкой на адвоката Истомина Сергея Колосовского пишет Znak.com.

Конфликт между молодым человеком и следователем на машине Lexus золотого цвета произошёл в сентябре 2019 года. По словам Истомина, он приехал на заправку «Газпромнефть» на улице Шейнкмана и, когда подъезжал к аппарату для подкачки колёс, водитель Lexus (это был Халилов) стал требовать от него уступить место в очереди.

Судя по кадрам записи с камеры наружного видеонаблюдения, водитель Lexus вышел из машины, размахивая руками, после чего стал отбирать шланг для подкачки колёс у Истомина. После этого следователь Халилов стал хватать Истомина за руки и замахиваться на него. Что между мужчинами происходило в следующие 10 секунд — неизвестно: в этот момент Истомин и Халилов вышли из зоны видимости камеры наблюдения. По словам Истомина, в это время следователь «схватил его за горло и начал сдавливать». Халилов уверял, что в этот момент, наоборот, Истомин начал угрожать ему ножом. Позже выяснилось, что одним из участников конфликта, который приехал на золотом Lexus, оказался замглавы следственного отдела Октябрьского района.

В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Истомину 180 часов обязательных работ.

Одним из свидетелей защиты при этом стал олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, который оценил драку с профессиональной точки зрения.