Против жителя Екатеринбурга возбудили дело после перепалки с сотрудником СК на заправке

Житель Екатеринбурга Антон Истомин стал фигурантом уголовного дела по статье 119 УК РФ «Угроза убийством» после конфликта с заместителем руководителя следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артёмом Халиловым, пишет Znak.com.

По словам Истомина, следователь пытался его задушить.

Конфликт произошёл в начале сентября на заправке на улице Шейнкмана: Истомин стоял в очереди к компрессору для подкачки колёс.

«Передо мной было две машины, я отстоял очередь, начал подъезжать, навстречу мне едет Lexus, он не был в очереди. Я видел, как водитель Lexus (Артём Халилов) мне активно жестикулировал, чтобы я уступил ему, будто бы сейчас подошла его очередь. Я проигнорировал его, поставил свою машину и начал качать колёса», — рассказал Истомин.

Судя по кадрам записи с камеры наружного видеонаблюдения, водитель Lexus вышел из машины, размахивая руками, после чего стал отбирать шланг для подкачки колёс у Истомина.

«Он подошёл ко мне вплотную, начал говорить: "Да ты знаешь, кто я такой?", оскорблял, кричал. Я всё это время его игнорировал, но водитель Lexus продолжал выхватывать у меня из рук шланг», — рассказал Истомин.

Адвокат Сергей Колосовский также обратил внимание на хамское поведение водителя Lexus.

«Я видел запись с камеры наблюдения: с одной стороны стоит очередь из довольно скромных машин, а с другой выруливает к аппарату барин на дорогом Lexus с модным номером 555. Разумеется, любой водитель не пустит наглеца, который лезет без очереди», — заметил Колосовский.

По словам Колосовского, следователь, который гораздо крупнее Истомина, пытался отнять у него шланг. Потом они выпадают из кадра, возвращаются, следователь начинает подкачивать колесо.

«На шее Истомина зафиксированы следы попытки удушения. Истомин после подошёл к Халилову, что-то ему говорил, но даже руку в его сторону не протянул — в ней был складной нож, который он даже не открывал. Как любой нормальный водитель, он хотел проткнуть колёса хаму. Халилов сразу ему пригрозил, что посадит. Интересно, каким образом дело по полицейской статье оказалось возбуждено в СК. Будем выяснять», — добавил Колосовский.

В постановлении о возбуждении дела сказано, что «8 сентября в период с 13 до 14 часов Истомин А. Д. <…> в ходе ссоры с ранее не знакомым ему Халиловым А. И. высказал слова угрозы убийством, демонстрируя при этом нож. Угрозу убийством Халилов А. И. воспринял реально, опасаясь за свои жизнь и здоровье». О том, что следователь Халилов также набрасывался на Истомина, в документе не говорится. Однако, по данным медицинского освидетельствования, на которое Истомина отправили полицейские 8 сентября, на шее Истомина после конфликта со следователем остались «внутрикожные кровоизлияния в области шеи». По мнению экспертов, такие повреждения могли образоваться в результате «сдавливание мягких тканей» [шеи], «возможно, частями тела человека — рукой».

Заместитель руководителя следственного отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артём Халилов от комментариев по данному делу отказался.

«Я не готов [давать комментарии], потому что это тайна следствия, как я могу это комментировать?» — заявил Халилов.

На вопрос корреспондента нашего издания, может ли следователь Халилов рассказать детали конфликта с Истоминым, потерпевший заявил, что «не может ничего описать».