В Екатеринбурге суд оправдал экс-охранника Ельцин Центра, нарисовавшего глаза на картине ученицы Казимира Малевича

Сегодня, 18 ноября, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника Ельцин Центра, который испортил картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры», нарисовав глаза на полотне стоимостью 75 млн рублей. Картина была представлена на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» (12+).

Напомним, 7 декабря 2021 года 64-летний охранник Ельцин Центра гелевой ручкой пририсовал глаза к картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Полотно было снято с экспозиции и досрочно возвращено в Третьяковскую галерею. В августе этого года мировым судьёй Верх-Исетского района города Екатеринбурга мужчина был признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Ему было назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ, а также «прохождение специализированного лечения».

«Прокуратура в течение предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством срока изучит данный оправдательный приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.