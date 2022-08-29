Нарисовавшему глаза на картине на выставке в Ельцин Центре охраннику вынесли приговор

Нарисовавшему глаза на картине на выставке учеников Малевича в Ельцин Центре охраннику вынесли приговор.

Напомним, в декабре 2021 года ветеран войн в Чечне и Афганистане Александр Васильев пририсовал ручкой глаза двум из трёх фигур на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской. После чего охранника уволили из музея. Произведение для экспозиции в Ельцин Центре предоставила Третьяковская галерея. Реставрационный совет столичного музея оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей, в дальнейшем его покрыла страховка картины.

По ходу следствия мужчина уверял, что на этот поступок его подтолкнула компания школьников, однако на камерах видеонаблюдения детей так и не увидели.

3 февраля полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ходе следственных действий злоумышленник вёл себя агрессивно.

В прекращении уголовного дела защите подсудимого отказывали. Третьяковская галерея не стала ходатайствовать о закрытии уголовного дела против охранника. Как сообщала защита Васильева, мужчина перевёл в Фонд поддержки Третьяковской галереи пожертвование в размере 5 тысяч рублей и отправил письменные извинения на электронную почту Третьяковской галереи.

В итоге Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине 180 часов обязательных работ и лечение у психиатра, пишет E1.ru.