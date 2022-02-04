В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за порчи картины ученицы Малевича на выставке в Ельцин Центре 

В Свердловской области полиция возбудила уголовное дело из-за порчи картины ученицы Малевича на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» (12+) в Ельцин Центре. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, реставрационный совет Третьяковской галереи, которой принадлежит картина, оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей.

В декабре 2021 года неизвестный пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Полотно было снято с экспозиции и досрочно возвращено в Третьяковскую галерею.

Изначально в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительного ущерба и из-за того, что «картина своих свойств не утратила». Затем представители Минкультуры РФ обратились с жалобой в Генпрокуратуру. После этого подразделение дознания ОП № 9 УМВД Екатеринбурга возбудило уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ (Вандализм).

«В настоящее время представители МВД анализируют съёмки с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и свидетелей случившегося», — рассказал начальник пресс-службы Валерий Горелых.

Экспозиция «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» посвящена созданию Малевичем новаторской школы авангардного искусства. Она работает в арт-галерее Ельцин Центра до 20 февраля.