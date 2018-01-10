В Екатеринбурге суд на полгода запретил работу двух политических партий

Свердловский областной суд на 6 месяцев приостановил деятельность регионального отделения «Партии свободных граждан» и «Российской партии народного управления», со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com. Отмечается, что решение было принято по иску главного управления Министерства юстиции.

Основанием для решения в отношении «Партии свободных граждан» стало нарушение ячейкой партии пункта 3 статьи 34 федерального закона «О политических партиях» — она не предоставила в избирком Свердловской области данные о поступлении и расходовании средств партии. Отделение «Российской партии народного управления» нарушило тот же пункт, кроме того, пункты 2 и 4 статьи 27 федерального закона «О политических партиях», не представив властям информацию о продолжении своей деятельности. Партии могут обжаловать это решение в течение месяца.

«Партия свободных граждан» считает себя «российскими конституционалистами» и отстаивает положения Конституции РФ, председателем партии является адвокат Александр Зорин. «Российская партия народного управления» была основана в Уфе, чтобы принять участие в выборах в городской совет. В Свердловской области отделения обеих партий политическую активность никак не проявляют.