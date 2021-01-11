В Екатеринбурге стартовал конкурс кандидатов на пост мэра

В Екатеринбурге сегодня, 11 января, началась кампания по приёму документов от кандидатов на пост мэра. Заявиться на конкурс можно до 22 января, а отбор кандидатов начнётся 1 февраля, пишет E1.ru со ссылкой на председателя избирательной комиссии Екатеринбурга Вадима Антошина.

«Пока у конкурсной комиссии нет председателя. Он будет избран на первом заседании группы, встреча которой назначена на 26 января. До того как начнутся собеседования с кандидатами и проверка их документов, информацию можно получить в аппарате гордумы», — рассказал Вадим Антошин.

В группу, которая будет выбирать мэра Екатеринбурга, включены зампредседателя гордумы Виктор Тестов, председатель горизбиркома Вадим Антошин, а также зампредседателя Общественной палаты Свердловской области Александр Косинцев. Кроме них, в комиссию вошли первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Вадим Дубичев, замруководителя аппарата губернатора и правительства Игорь Ромшин, замглавы региона Валерий Чайников.

Также в аппарате городской думы екатеринбургскому порталу сообщили, что поступила первая заявка.

«Конкурсная комиссия по выбору мэра состоит наполовину из депутатов гордумы и наполовину из представителей губернатора, по три человека с каждой стороны. Кандидаты в мэры подают документы, а затем рассказывают, как собираются управлять городом. Правда, и это условная процедура. Пока мы можем говорить только о слухах. Но если выбор губернатора остановился именно на Алексее Орлове, то тут будут условно подставные фигуры либо самовыдвиженцы, этот фактор непредсказуем. И тогда понятно, что задача комиссии — отсеять инициативников», — уверен политолог Сергей Мошкин.