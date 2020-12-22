Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подал в отставку

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально подал в отставку — соответствующее заявление он написал на имя председателя гордумы Игоря Володина, пишет E1.ru.

Документ датирован 22 декабря. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга назначили вице-мэра Алексея Орлова, накануне представленного сотрудникам городской администрации.

Ранее сообщалось, что Высокинский принял предложение стать первым заместителем губернатора Свердловской области.

Пост главы города Александр Высокинский занимает с 2018 года. До этого он был вице-губернатором Свердловской области. В первый год работы Высокинского на посту мэра случились протесты в сквере, после которых мэрии пришлось организовывать голосование по выбору нового места под храм Святой Екатерины. Второй год ознаменовался противостоянием с думой Екатеринбурга, которая стремилась ограничить полномочия администрации и ужесточила правила отчёта мэра.

Ранее вице-губернатор Сергей Бидонько признал, что у Александра Высокинского в мэрии есть конфликт с думой и строителями.